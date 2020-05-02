Üniversite öğrencisi, girişimcilik dersi ödevinden yola çıkıp köyünde çilek tarlası oluşturdu
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Üniversite öğrencisi, girişimcilik dersi ödevinden yola çıkıp köyünde çilek tarlası oluşturdu

Üniversite öğrencisi, girişimcilik dersi ödevinden yola çıkıp köyünde çilek tarlası oluşturdu
02.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:37

Üniversite öğrencisi Murat Ceylan, girişimcilik dersi ödevi için yaptığı araştırmalardan yola çıkarak, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde organik çilek tarlası oluşturdu.

Üniversite öğrencisi Murat Ceylan, girişimcilik dersi ödevi için yaptığı araştırmalardan yola çıkarak, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde organik çilek tarlası oluşturdu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü son sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceylan, girişimcilik dersindeki bir ödevi için tarım alanında araştırmalara başladı.

Kuzeni 36 yaşındaki Eyüp Tekler ile görüşerek ortak çilek tarlası kurmaya karar veren Ceylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitelere ara verilmesiyle memleketine döndü.

Bu süreyi fırsata çeviren Ceylan, kuzeni Tekler ile Güzelyurt köyündeki 4 dönüm arazi üzerine 8 bin çilek fidesini toprakla buluşturdu.

Oluşturulan çilek tarlasından 12 ay boyunca 20 tonun üzerinde çilek yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitedeki ödevini araştırdığı sırada "köyümde neden ben de çilek yetiştirmeyeyim?" diye düşünmeye başladığını belirtti.

Bunun üzerine kuzeni Tekler ile görüşerek ortak iş yapmaya karar verdikten sonra gerekli çalışmaları yaptıklarını aktaran Ceylan, "Arazi yapısı, iklim, pazar alanları gibi birçok faktör üzerinde araştırmalar yaptık. Tabii bu ürünü yetiştirirken organik olmasında karar kıldık ve işe koyulduk." dedi.

Ceylan, üniversitelere koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen arayı iyi şekilde değerlendirdiğini vurgulayarak, "Üniversitelere verilen ara dolayısıyla memlekete dönüp zamandan faydalanmış olduk ve çilek fidelerini toprakla buluşturduk. Şimdi gerekli bakımlarını yaparak hasat zamanını bekleyeceğiz. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra da bu işi devam ettireceğiz. Üniversiteye devam ederken bir işe başlamam beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Eyüp Tekler de haziran ayında ilk hasadı gerçekleştirmeyi ve devamında da üretimi artırmayı planladıklarını belirterek, "12 ay boyunca aralıksız üretimi yapmayı planlıyoruz. Siparişlerimiz şimdiden başladı. Araştırmalarımıza göre 4 dönüm ekili arazimizde Kasım ayına kadar 20 ton civarında mahsul vereceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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