Üniversite öğrencisi genç yatağında ölü bulundu

ANTALYA (İHA) – Antalya'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Galip Güneş, ailesi ile birlikte kaldığı evde ölü bulundu.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi 207. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartman dairesinin 3. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bilecek Şeyh Edebali Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Galip Güneş, sabah saat 10.00 sıralarında onu uyandırmak için odasına giren ailesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Çocuklarını uyandıramayan ailenin 112 Acul çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Galip Güneş'in kesin ölüm sebebi bilinmezken 11 yaşında beyin ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gencin ölümü ailesini yasa boğdu.

"Ambulans gelince öldüğü anlaşıldı"

Vefat eden Galip Güneş'in dayısı Ahmet Korkmaz, "Akşam kardeşiyle ders çalışıyormuş. Gece 2'ye kadar ders çalışmışlar 3 gibi de uyumuşlar. Sabah annesi kahvaltı yapmak için çağırmış. Hiç tepki vermemiş. Tepki alamayınca babasını çağırmış hemen. Çocuk hiç hareket etmeyince ambulans çağırmışlar. Ambulans gelince maalesef öldüğü anlaşılıyor. Çocukken bir rahatsızlığı vardı ama tedavisini olmuştu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı