Son dakika haberi... Üniversite öğrencisi genç kadın evinde ölü bulundu

Son dakika habere göre - Üniversite öğrencisi genç kadın evinde ölü bulundu Gaziantep'te, üniversite okuyan genç bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

- Üniversite öğrencisi genç kadın evinde ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te, üniversite okuyan genç bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Genç kadının ölümüyle ilgili kalp krizi ya da sahte alkol şüphesi üzerine durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Olay, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi R.A. (24), sabah saatlerinde tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölü bulunan genç kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının ölümüyle ilgili kalp krizi yada sahte alkol şüphesi üzerine durulurken, kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı vurgulandı.

Hayatını kaybeden R.A.'nın cansız bedeninin, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı