Üniversite Öğrencisi Fetö Soruşturması Kapsamında Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında arandığı tespit edilerek gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, uygulama ve denetimler sırasında durumundan şüphelenilen bir kişinin FETÖ soruşturması kapsamında arandığını belirledi.

Gözaltına alınan üniversite öğrencisi B.A (24), işlemleri için İzmit Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA