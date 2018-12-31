Sivas'ta bir süredir kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

Mehmetpaşa Mahallesi Emin Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki kiralık evde yalnız yaşayan 33 yaşındaki Nagihan Gümüş'ten bir süredir haber alamayan ve Sakarya'da yaşayan ailesi, durumu ev sahibi ve kızının arkadaşlarına bildirdi.

Ev sahibi ve arkadaşları evine girdiklerinde Gümüş'ü oturma odasında yerde hareketsiz buldu. Bilgi verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, Gümüş'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Gümüş'ün cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA