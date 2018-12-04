Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

SİVAS - Sivas'ta kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

Olay saat 18.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Emin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği öğrencisi Buğra Çetin'den haber alamayan ve Ankara'da yaşayan ailesi Çetin'in ev arkadaşlarına ulaştı. Bir süre sonra eve gelen Çetin'in arkadaşları Çetin'i yatağında hareketsiz olarak buldu. Durumun 112 sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Üniversite öğrencinin yaklaşık 1 hafta önce de annesinin öldüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.