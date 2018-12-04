Sivas'ta kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Emin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği öğrencisi Buğra Ç.'den haber alamayan ve Ankara'da yaşayan ailesi Buğra Ç.'nin ev arkadaşlarına ulaştı. Bir süre sonra eve gelen arkadaşları Buğra Ç.'yi yatağında hareketsiz olarak buldu. Durumun 112 sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Buğra Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Üniversite öğrencinin yaklaşık 1 hafta öncede annesinin öldüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS