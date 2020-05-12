Üniversite öğrencisi, CİMER'den istediği mikroskoba kavuştu Nevşehir'de üniversite öğrencisinin deneylerinde kullanmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) talep ettiği mikroskop kendisine hediye edildi.

Nevşehir'de üniversite öğrencisinin deneylerinde kullanmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) talep ettiği mikroskop kendisine hediye edildi.

Merkeze bağlı Özyayla köyünde yaşayan İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Mustafa Özcan, internet üzerinden CİMER'e başvurup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eğitim öğretime ara verilmesi nedeniyle deneylerini yapamadığını belirterek, mikroskop talebinde bulundu.

Özcan'ın isteği, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından yerine getirildi.

Öğrenciyi makamında ağırlayarak bir süre sohbet eden Vali Aktaş, mikroskobu, bundan sonraki hayatında başarılı çalışmalara imza atmasına vesile olması temennisinde bulunarak Özcan'a takdim etti.

Özcan da daha önce bakteriler üzerine hazırladığı projelerle yurt içi ve dışındaki bilimsel yarışmalarda derece elde ettiğini, yürüttüğü projeler için köyünde laboratuvar ortamı olmadığı gibi maddi koşullar nedeniyle mikroskop da temin edemediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Özcan, Vali Aktaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA