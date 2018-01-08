Üniversite Öğrencisi Çift İlişkilerine Bir Kişiyi Daha Dahil Etti, Herkes Halinden Memnun
İngiltere'de üniversite okuyan üç öğrenci, tek bir ilişkiyi paylaşıyor. 2 kadın ve 1 erkekten oluşan birlikteliklerinde çok mutlu olan gençler, yeni gelecek kişilere kapılarının açık olduğunu söylüyor.
İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki Joseph Freeney isimli üniversite öğrencisi, 22 yaşındaki Katie Aitchison ve 21 yaşındaki Clare Verduyn ile üçlü bir ilişki yaşıyor. Üç kişilik ilişkideki herkes halinden son derece memnun.
ÜÇÜ DE FİZİK OKUYOR
Joseph isimli genç çocuk ilk önce Katie ile sevgili oldu. Çift oldukça mutlu bir ilişki sürerken Clare de aralarına katıldı. Üç genç de Leeds Üniversitesinde fizik bölümünde okuyor. Üçlü ilişkilerinin sekizinci ayını doldurmak üzere.
"MÜKEMMEL BİR UYUM İÇERİSİNDEYİZ"
Joseph, "Bu kadınların ikisini de seviyorum ve birbirlerine aşıklar, bu yüzden mükemmel bir uyum sağlıyoruz." diyor. Genç çocuk, "Biliyorum birçok insan bunu tuhaf olarak görecek ancak mükemmel bir uyum içindeyiz" diye de ekliyor. Clare'in bu ilişkiye dahil olması ise oldukça ilginç bir biçimde olmuş.
İLİŞKİYE ÜÇÜNCÜ KADINI EKLEYEN KATİE OLMUŞ
12. yüzyıl temalı bir partide birbirinden etkilenen iki kadın gecenin ilerleyen saatlerinde birbirleriyle öpüştü. Ardından Clare'e sevgilisi olduğunu söyleyen Katie, onu ilişkilerine davet etti. Teklifin kabul edilmesiyle de ilişkileri üç kişilik bir hal almış oldu. Yani ilişkiye yeni bir kadın eklemek isteyen Joseph değil, Katie'ydi.
"YAŞADIĞIM EN İYİ CİNSEL İLİŞKİYDİ"
Clare, erkek arkadaşını başka bir kadınla paylaşmaktan dolayı kıskanıyor olmaya çok uzak olduğunu söylüyor ve "Onlar benim hayatımda yaşadığım en iyi cinsel ilişkiyi bana tattıran insanlar " diye de ekliyor.
DÖRDÜNCÜYÜ ARIYORLAR
Birçok insan aşklarının gerçek olup olmadığını sorguluyor fakat rilişkilerinin iki insan arasındaki herhangi bir ilişki kadar orijinal olduğu konusunda ısrar ediyorlar. Clare, "Şu anda birkaç günlüğüne uzaktayım ve eminim Katie ve Joe sevişecek ama bu beni rahatsız etmiyor. İstediklerini yapmakta özgürler, çoğu gece tek bir yatağı paylaşıyoruz." derken, Katie, "Ben insanları sevmeye devam edeceğim ve bu değiştirebileceğim bir şey değil" diyerek sözlerini tamamlıyor.
Üçlü, bu sayının kesinlikle sınır olmadığını ve ilişkilerine dördüncü bir kişi eklemeyi düşündüklerini de sözlerine ekliyor.
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Ortadaki erkekmiymis şaştım kaldım Oda kadın yüzlüCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir gün herkes ölecek :)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yeni trend ahahaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yorum yazma cesareti bile bulamadımCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Ulan bunu biz yapsak n yobazligimiz kalır ne geri kafaliligimiz.gavur yapınca çağdaşlık oluyor .....Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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IŞIKLARI YAKINDA ORGANİZE OLUN, NE DİYEM YANLIŞ BASKET OLABİLİRCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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domuz eti yemenin doğal sonucuCevap Yaz 22 Yayından Kaldır
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Vay vay vay okeye dört aranıyor demek okey bilsem gelirdim yaCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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müslüman lar 3 tane alıyor diyen geri zekalılar müslümanlıkta niye 2 3 4 helal dir ozmanlar savas zamanı ve bu osmanlıyakar surmüş savasta coğu erkekler sehit düşmüştür ve ortada kalan kadınlara sahip çıkmak için 3 4 2 kişiyle evlenirlerdi zevkin peşinden deyil tabi bunu bu sebebi baska yonlere çekenlerde var ve kişinin 4 hanımı varsada odaları yada evleri ayrı ayrı aynı yatağı paylasmıyorlar haramdan dolayıCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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İnşallah POMPEİ ve AD KAVMİ gibi helak olursunuzda ibreti alem için aha Tarih Tekerrür Etti deriz pislikler.Cevap Yaz 13 1 Yayından KaldırDURZU: Buzdede 10 erkek cocuguna tecavuz eden din kulturu ogtetmeni vardi yani bu bormal onun yaninda2 4 Yayından Kaldır
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VAY BE BEN BİRİ BULAMIYORUM ELALEM 2 TANEYLE YAŞIYO VALLA BRAVO NE DİİMCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Ben hayatimdan cok memnun olmak. sizlerr beni kiskaniyor. bir bayan daha almak benCevap Yaz 26 6 Yayından KaldırDEVAMI: Raki,balik,doner...tekrar gelmek ben :))33 2 Yayından Kaldır
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sapik.bunlar.insanliktsn.cikmiskarCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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4 tane helal de, 4 kişinin aynı anda cinsel ilişki içerisinde bulunmasının helal olduğunu nereden çıkarttın! Evlilik akdi ayrıdır, zifaf (cinsel birliktelik) ayrıdır, gâvurluk yapmayın!Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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BİZE GELMEZ GELENDE ERKEK OLUR DÖRTLÜ ERKEK GRUBU DİYE HABERLERE ÇIKARIZ SONRA YA HAPSE YA DA İDAMA TABİ BUNLARDAN ÖNCE MAHALLELİ Bİ DARP EDERCevap Yaz 8 Yayından KaldırMAHALLE ABİSİ: Hepinize bi araba sopa atarım deneyin yiyorsa2 Yayından KaldırMAHALLEDEN DELİ KAZIM: Hele bir deneyin sizi evire cevire döver mahalle meydanına atarım mahalleli linc eder sizi2 Yayından Kaldır
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