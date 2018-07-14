Üniversite Öğrencisi Çet'in Ölümü

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in, bir plazanın 20'nci katından düşüp ölümüyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Çağatay A. ile Berk A. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Çağatay A. ile Berk A. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgularının ardından atılı suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.