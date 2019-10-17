Üniversite öğrencisi, bayrağa hakaretten gözaltına alındı

17.10.2019 14:00

Elazığ'da bir üniversite öğrencisi, Türk Bayrağı'na hareket ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, kent merkezinde üniversite öğrencisi bir şahsın Türk Bayrağı'na hareket ettiğinin bildirilmesi üzerine gözaltına alındığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "16.10.2019 günü saat 20: 35 sıralarında İlimiz Gazi Caddesi üzeri 50'ler çarşısı civarında Fırat Üniversitesi öğrencisi F. S. isimli şahsın Türk Bayrağına hakaret ettiği, vatandaşların da şahsa tepki gösterdiğinin bildirmesi üzerine olay kolluk kuvvetleri tarafından nöbetçi cumhuriyet savcısına intikal ettirilmiş olup, nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından verilen talimat üzerine şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. İlimiz kamuoyunun doğru aydınlatılması amacıyla bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuş olup, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA