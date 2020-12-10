Üniversite öğrencisi Akbaş mezarı başında anıldı
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Üniversite öğrencisi Akbaş mezarı başında anıldı

10.12.2020 18:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:15
Üniversite öğrencisi Akbaş mezarı başında anıldı

İstanbul'da 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Sinoplu Berkay Akbaş, vefatının 4. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul'da 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Sinoplu Berkay Akbaş, vefatının 4. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul'da 4 yıl önce meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berkay Akbaş, Çukurbağı Mezarlığı'nda mezarı başında dualar ile anıldı. Mezarı başına toplanan ailesi ve sevenleri, 19 yaşında hayatını kaybeden Berkay için dua etti. Ardından Kur'an tilavetinin yapıldığı programda, Berkay Akbaş için dua edildi.

Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan lig maçının ardından Beşiktaş'ta 45 saniye arayla iki patlama meydana gelmiş, aralarında polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişi şehit olmuş ve yaralanmıştı. Patlama esnasında İstanbul'a gezmeye giden ve olay esnasında taksiyle olay yeri önünden geçen Sinoplu Berkay Akbaş da hayatını kaybetmişti. - SİNOP

Üniversite öğrencisi Akbaş mezarı başında anıldı
Üniversite öğrencisi Akbaş mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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