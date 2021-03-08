Üniversite öğrencisi 2 arkadaş Adıyaman'daki köy okulunun ihtiyaçlarını giderdi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Malatyalı ve Antalyalı iki arkadaş, hayırseverlerden aldıkları destekle Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir köy okulunun eksiklerini giderdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Malatyalı ve Antalyalı iki arkadaş, hayırseverlerden aldıkları destekle Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir köy okulunun eksiklerini giderdi.

Öğrenciler Yahya Topçu ile Musa Bekik, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermek için sosyal sorumluluk çalışması başlattı.

İnternetten yaptıkları araştırmalar sonucunda Besni ilçesine bağlı Zormağara köyündeki ilkokulun birçok eksikliği bulunduğu öğrenen gençler, çevrelerindeki kişilerden çalışmaları için maddi destek temin etti.

Daha sonra okul yetkilileriyle irtibat kuran gençler, Malatya ve Antalya'dan yola çıkarak Besni'ye geldi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ile de görüşen gençlere barınmaları için otel ayarlandı, ilçe merkezinden köye ulaşım sağlayabilmeleri için araç tahsis edildi.

Malzemeleri temin eden gençler, her sabah köye giderek, okulun boyama, tamirat, bahçe düzeni işlerini yaptı.

Topçu ve Bekik, öğrencilere dağıtılmak üzere kıyafet, ayakkabı ve çeşitli kırtasiye malzemelerini de köye getirdi.

"Bu işin mutfağında çok kişi var"

Yahya Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk çalışmalarına Zormağara İlkokulundan başladıklarını söyledi.

Çalışma için Malatya'dan geldiğini aktaran Topçu, "Bizler sadece aracıyız. Bu işin arkasında aslında hayır sahipleri var. Onlar bu ihtiyaçların alınmasında yardımcı oldular, bizler de buraya gelip okulun tamirat ve tadilat işlerini yapıyoruz." dedi.

Topçu, köy halkından da sıcak bir yaklaşım gördüklerini anlatarak, "Köylüler bizleri sıcak ve samimi karşıladı. Her gün yiyecek ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Okula bir kitaplık da kazandırdıklarını belirten Topçu, çocukları sevindirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Antalya'dan gelen Musa Beklik de yaptıkları çalışmada çok sayıda kişinin katkısı olduğunu vurgulayarak, "Aslında biz iki kişi görünüyoruz ama bu işin mutfağında çok kişi var. Ailelerimize bu projeden bahsettiğimizde salgın nedeniyle önce tereddüt ettiler ama daha sonra bize destek oldular." diye konuştu.

"Bu bizim ilk projemiz" diyen Bekik, şöyle devam etti:

"Bizler usta da tutabilirdik ama kendimiz yapmak istedik. Bu çalışmayı sürdüreceğiz, diğer illere de gitmek istiyoruz. Eğitim bizim için önemli ve en önemlisi de her öğrencinin eşit şartlarda eğitim görmesini istiyoruz. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi okullara gidip yardımda bulunacağız."

Zormağara Köyü Muhtarı Muhittin Turan ise gençlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Okulumuz kötü durumdaydı. Okulumuzu boyadılar, bahçedeki basketbol sahasını yenilediler ve öğrencilerimize hediyeler getirdiler. Kendilerine ve emeği geçen herkese köy halkı adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül