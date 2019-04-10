Üniversite Öğrencileriyle "Başkanlık Sistemi" Buluşması

Yasama Derneği (YASADER), Kayseri ve Konya'dan sonra Eskişehir'de üniversite öğrencilerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatacak.

Üniversite öğrencilerinin yeni sistemi daha iyi anlamaları için "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yasama ve Denetim Fonksiyonu" isimli proje başlatan YASADER'in yeni durağı Anadolu Üniversitesi olacak.

Meclis yasama uzmanları, 12 Nisan Cuma günü Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencilere, "TBMM ile ilgili temel kavramlar ve kurumlar", "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasama süreci", "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde parlamenter denetim" konularını anlatacak.

Ayrıca "Model Genel Kurul çalışması" yapılacak.

YASADER, Sakarya, Bursa ve Trabzon'daki üniversitelerde de bu çalışmalarını yürütecek.

Kaynak: AA