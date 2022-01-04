Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgede polis denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgede polis denetimi

Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgede polis denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Erenler Mahallesi'nde denetimlere ara vermeden devam eden polis ekipleri durdurdukları 100 araçtaki 135 kişinin GBT sorgulamasını gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Erenler Mahallesi'nde denetimlere ara vermeden devam eden polis ekipleri durdurdukları 100 araçtaki 135 kişinin GBT sorgulamasını gerçekleştirdi.

Erenler Polis Karakolu ekipleri mahalle girişinde oluşturdukları kontrol noktasında denetim yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan denetimde durdurulan araçlar aranırken, 135 kişinin ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimler kapsamında mahallede yaya devriye görevi gerçekleştiren polis ekipleri de durumundan şüphelendikleri şahıslarda üst araması yaptı. - AFYONKARAHİSAR

Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgede polis denetimi

Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgede polis denetimi

Cinnet getiren kadın, kocasını bıçakladıktan sonra kızını rehin aldı

Cinnet getiren kadın, kocasını bıçakladıktan sonra kızını rehin aldı

 İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı

İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı

 Şüphe üzerine durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı

Şüphe üzerine durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title