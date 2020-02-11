Üniversite öğrencilerinin yemek fiyatlarında indirim

11.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:09

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 2 TL'den 1.75 TL'ye düşürdüklerini söyledi.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitede okuyan öğrencilerin 17 Şubat tarihinden itibaren daha indirimli yemek yiyebileceklerini ifade ederek, "Sevgili öğrencilerimiz, 17 Şubat Pazartesi gününden itibaren, 2 TL olan yemek ücretlerini, kaliteden ve orandan hiç bir azalma olmaksızın yıl boyunca küçük bir indirime giderek 1.75 TL olarak düzenledik. ve ana yemekler yıl boyunca iki ayrı seçenek şeklinde olacak. Çam sakızı çoban armağanı diyelim" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İHA