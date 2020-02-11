Üniversite öğrencilerinin yemek fiyatlarında indirim
Haberler » Güncel » Üniversite öğrencilerinin yemek fiyatlarında indirim - Haber

Üniversite öğrencilerinin yemek fiyatlarında indirim

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 2 TL'den 1.75 TL'ye düşürdüklerini söyledi.

11.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:09
Üniversite öğrencilerinin yemek fiyatlarında indirim

Rektörü Prof. Dr. Karacoşkun, 2 TL'den 1.75 TL'ye düşürdüklerini söyledi.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitede okuyan öğrencilerin 17 Şubat tarihinden itibaren daha indirimli yemek yiyebileceklerini ifade ederek, "Sevgili öğrencilerimiz, 17 Şubat Pazartesi gününden itibaren, 2 TL olan yemek ücretlerini, kaliteden ve orandan hiç bir azalma olmaksızın yıl boyunca küçük bir indirime giderek 1.75 TL olarak düzenledik. ve ana yemekler yıl boyunca iki ayrı seçenek şeklinde olacak. Çam sakızı çoban armağanı diyelim" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler