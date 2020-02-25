Üniversite öğrencilerinin yaptıkları kardan heykeller dikkat çekiyor

25.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:48

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi bahçesinde öğrenciler kardan heykeller yaptı.

Bayburt Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin, Geleneksel El Sanatları Programı Öğretim Görevlisi Gökhan Taş gözetiminde kardan hazırladıkları heykeller ile Baberti Külliyesini adeta açık hava sanat galerisine dönüştürdüğü belirtildi.

Öğrencilerin derslerinde öğrendiklerini uygulama imkanı da buldukları kardan heykel çalışmalarının, ortak performans ve emek süreci sonucunda ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, Tarihi Bayburt Kalesi, Korgan Köprüsü, Dede Korkut gibi Bayburt'a özgü tarihi ve kültürel ögelerden meydana gelen sanatsal çalışmaların, Baberti Külliyesi rekreatif alanlarında ziyarete açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un şu ifadesi yer aldı:

"Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine üniversite olarak katkı sunmaya devam edeceğiz. Bayburt Üniversitesi, yürüttüğü akademik çalışmaların yanı sıra tertiplediği birçok etkinlikle de sanatın tüm alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Yapılan kardan heykel çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen faaliyetleler ile sanatın gelişmesine katkı sunmayı ve halkın sanatla buluşmasını sağlamanın yanında tarih bilinci oluşturmayı da hedefliyoruz."

Kaynak: AA