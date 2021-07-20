Üniversite öğrencilerinin ürettiği "Şahi 25" adlı İHA, Teknofest'e hazırlanıyor
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Üniversite öğrencilerinin ürettiği "Şahi 25" adlı İHA, Teknofest'e hazırlanıyor

Üniversite öğrencilerinin ürettiği 'Şahi 25' adlı İHA, Teknofest'e hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Teknoloji

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı "şahi" topunun kuvvetinden etkilenerek adını verdikleri radara yakalanmayan insansız hava aracıyla (İHA), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde (TEKNOFEST) derece elde etmek istiyor.

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı "şahi" topunun kuvvetinden etkilenerek adını verdikleri radara yakalanmayan insansız hava aracıyla (İHA), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde (TEKNOFEST) derece elde etmek istiyor.

Üniversitenin elektrik elektronik mühendisliği bölümü öğrencileri Kerem Turan, Erencan Saatcı ve Mahmut Yaylacı, hazırladıkları "Anti Radar Malzeme Destekli Sabit Kanat İnsansız Hava Aracı" projesiyle, TÜBİTAK ve Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Merkezinden destek aldı.

ATA Teknokent'te geçen yılın eylül ayından itibaren proje çalışmalarına başlayan ekip, ürettikleri radara yakalanmayan İHA'ya, çizimlerini Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı ve İstanbul'un fethinde Bizans surlarına gedik açmada kullanılan "şahi" topunun adını verdi.

"Şahi 25" adlı İHA'nın son rötuşlarını yapan öğrenciler, bu çalışmalarıyla İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2021'de derece elde etmek istiyor.

Takım kaptanı Kerem Turan, AA muhabirine, insansız hava araçları takımı olarak gelişen uzay, havacılık ve savunma sanayisi teknolojilerini, daha ileriye götürebilmek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Hazırladıkları bazı çalışmaların olduğunu, bunlardan öne çıkanın ise radara yakalanmayan İHA olduğunu ifade eden Turan, İHA'ya "Şahi 25" adını verdiklerini belirtti.

Türk insansız hava araçlarının dünyadaki etkilerini göz önünde bulundurarak özellikle radarda görünmeyen insansız hava aracı yaptıklarını anlatan Turan, "Doğada bulunmayan yapay malzemelerle yapıyoruz. Hava aracımızın radar kist alanımızı azaltarak radar görünürlüğünü engelliyoruz. Bunu da üniversitemizin laboratuvar ortamında kendi üretmiş olduğumuz anti radar malzemeyle yapıyoruz ve insansız hava aracımıza entegre ediyoruz. Laboratuvar ortamında anti radar malzememizin testini yaptık. Olumlu sonuçlar elde ettik." dedi.

İnsansız hava aracı teknolojilerinin askeri operasyonlarda büyük önem arz ettiğini ancak gelişen hava savunma sistemi ve radar teknolojilerinin, insansız hava araçları bakımından tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Biz de bu tehdidi en aza indirmek amacıyla anti radar malzeme destekli projemizi gerçekleştirdik. Anti radar projemizle düşman hattına hava aracımızın girip oradaki verileri toplayıp merkeze aktarmasını sağlıyoruz. Bu şekilde hava savunma sistem teknolojilerinin insansız hava aracımıza tehdit oluşturmasını engellemeye yönelik çalışıyoruz. İnşallah TÜBİTAK Serbest Görev İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda da bu üretmiş olduğumuz projemizle yarışmaya katılıp olumlu sonuç elde etmeyi planlıyoruz."

Üniversite öğrencilerinin ürettiği 'Şahi 25' adlı İHA, Teknofest'e hazırlanıyor
Üniversite öğrencilerinin ürettiği 'Şahi 25' adlı İHA, Teknofest'e hazırlanıyor
Üniversite öğrencilerinin ürettiği 'Şahi 25' adlı İHA, Teknofest'e hazırlanıyor
Üniversite öğrencilerinin ürettiği 'Şahi 25' adlı İHA, Teknofest'e hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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