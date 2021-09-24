Üniversite öğrencilerinin ürettiği otomobiller TEKNOFEST'te sergileniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversite öğrencilerinin ürettiği otomobiller TEKNOFEST'te sergileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Üniversite öğrencilerinin ürettiği otomobiller TEKNOFEST'te sergileniyor

Üniversite öğrencilerinin ürettiği hibrit, hidrojen ve elektrik ile çalışan otomobiller; havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sergileniyor.

Üniversite öğrencilerinin ürettiği hibrit, hidrojen ve elektrik ile çalışan otomobiller; havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sergileniyor. Üretilen araçlar hafif olma özellikleri sebebiyle daha az yakıt tüketirken, saatte ortalama 100 kilometre hıza ulaşabiliyorlar.

havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan teknofest tüm hızıyla devam ediyor. üniversitesi öğrencilerinin ürettiği hibrit, elektrik ve hidrojen ile çalışan otomobiller de TEKNOFEST'te sergileniyor. Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin iki yılı aşkın sürede tasarlayıp ürettiği araçlar hafif olma özellikleri sebebiyle daha az yakıt tüketiyor. Sergilenen araçlar arasında 100 kilometre hıza ulaşma kapasitesine sahip otomobiller de bulunuyor.

"ARACIMIZ MAKSİMUM 100 KİLOMETRE HIZA KADAR ULAŞABİLİYOR"

Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu öğrencisi Oğuzhan Aydın, tasarladıkları araçlarla yarışmalara katıldıklarını söyleyerek, "2018 yılında Avrupa'da düzenlenen bir yarışta birincilik ödülünün sahibi olduk. Aracımız hidrojen enerjisiyle çalışıyor. Araç karbon fiber kabuk ve alüminyum şaseden oluşuyor. Aracımızın önemli özelliği 110 kilogram olmasıdır. Bu sayede araç daha az yakıt yakıyor. Bu yıl da kendi yerli yakıt pilimizi ürettik. Bu yaptığımız pille geleceğin teknolojilerinden olan hidrojen enerjisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Aracımız yaklaşık olarak 45 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin Uludağ Elektromobil Takımı'ndan Çağatay Çakmak ise, "Aracımız maksimum 100 kilometre hıza kadar ulaşabilir. Araç elektrikle çalışıyor. 3,6 kilowatt pil kapasitesiyle bir kullanım imkanı veriyor. Bu aracı 17 kişilik bir ekiple hazırladık. Bu aracı TEKNOFEST'te sergilemek bize gurur veriyor. Bu aracın üzerinde iki yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz" dedi.

(Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş-İHA)

Üniversite öğrencilerinin ürettiği otomobiller TEKNOFEST'te sergileniyor

Üniversite öğrencilerinin ürettiği otomobiller TEKNOFEST'te sergileniyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Şenol Güneş Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üniversite öğrencilerinin ürettiği otomobiller TEKNOFEST'te sergileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 11:51:03. #1.17#