Üniversite öğrencilerinin ürettiği otomobiller TEKNOFEST'te sergileniyor

Üniversite öğrencilerinin ürettiği hibrit, hidrojen ve elektrik ile çalışan otomobiller; havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sergileniyor. Üretilen araçlar hafif olma özellikleri sebebiyle daha az yakıt tüketirken, saatte ortalama 100 kilometre hıza ulaşabiliyorlar.

havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan teknofest tüm hızıyla devam ediyor. üniversitesi öğrencilerinin ürettiği hibrit, elektrik ve hidrojen ile çalışan otomobiller de TEKNOFEST'te sergileniyor. Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin iki yılı aşkın sürede tasarlayıp ürettiği araçlar hafif olma özellikleri sebebiyle daha az yakıt tüketiyor. Sergilenen araçlar arasında 100 kilometre hıza ulaşma kapasitesine sahip otomobiller de bulunuyor.

"ARACIMIZ MAKSİMUM 100 KİLOMETRE HIZA KADAR ULAŞABİLİYOR"

Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu öğrencisi Oğuzhan Aydın, tasarladıkları araçlarla yarışmalara katıldıklarını söyleyerek, "2018 yılında Avrupa'da düzenlenen bir yarışta birincilik ödülünün sahibi olduk. Aracımız hidrojen enerjisiyle çalışıyor. Araç karbon fiber kabuk ve alüminyum şaseden oluşuyor. Aracımızın önemli özelliği 110 kilogram olmasıdır. Bu sayede araç daha az yakıt yakıyor. Bu yıl da kendi yerli yakıt pilimizi ürettik. Bu yaptığımız pille geleceğin teknolojilerinden olan hidrojen enerjisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Aracımız yaklaşık olarak 45 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin Uludağ Elektromobil Takımı'ndan Çağatay Çakmak ise, "Aracımız maksimum 100 kilometre hıza kadar ulaşabilir. Araç elektrikle çalışıyor. 3,6 kilowatt pil kapasitesiyle bir kullanım imkanı veriyor. Bu aracı 17 kişilik bir ekiple hazırladık. Bu aracı TEKNOFEST'te sergilemek bize gurur veriyor. Bu aracın üzerinde iki yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz" dedi.

(Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş-İHA)