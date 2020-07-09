Üniversite öğrencilerinin sanayiye uygun projeleri yarıştı
Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) sanayici ve öğrencilerin buluşmasını amaçlayan "2. Sanayiye uygulanabilir öğrenci projeleri" yarışması sonuçlandı.
09.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:53
Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) sanayici ve öğrencilerin buluşmasını amaçlayan "2. Sanayiye uygulanabilir öğrenci projeleri" yarışması sonuçlandı.
Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun YÖK Eğitim Desteği kapsamında düzenlediği yarışmanın ödülleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri gözetilerek AOSB'de düzenlenen törenle sahipleriyle buluştu.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere para ödülü verildi.
Kaynak: AA