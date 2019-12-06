Üniversite öğrencilerinin "gönüllü itfaiyecilik" nöbeti

06.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:40

Kocaeli'de üniversite öğrencileri, 2001 yılında başlatılan "gönüllü itfaiyecilik" projesi kapsamında aldıkları eğitim sayesinde, yangın, sel ve trafik kazası gibi olaylarda ekiplere yardım ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığındaki proje kapsamında verilen eğitimin ardından sertifika alan üniversite öğrencileri, kentin farklı noktalarında bulunan itfaiye istasyonlarında nöbet tutuyor.

Öğrenciler, derslerden arta kalan zamanlarında yangın, sel ya da trafik kazalarında itfaiye ekipleriyle vatandaşların yardımına koşuyor.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Özcan Bora Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü itfaiyeciliğe yaklaşık 5 ay önce başladığını belirtti.

Özdemir, boş zamanlarında itfaiyede 8 saat nöbet tuttuğuna işaret ederek, "Amacımız, insanların hayatlarına dokunabilmek, farkındalık yaratabilmek ve arama kurtarma, yangın söndürme gibi faaliyetlerde bilinçli bir kitle oluşmasını sağlamak. Bu konuda öncü olmak istedik. Normalde kimi yerlerde 24 saat, kimi yerlerde 8 saat nöbet tutuyoruz çünkü bir yandan makine mühendisliği bölümünü yürütüyoruz." diye konuştu.

Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerine her geçen gün daha fazla ilgi gösterildiğini vurgulayan Özdemir, öğrencilere gönüllü itfaiyeciliği tavsiye etti.

"İnsanlara yardım etmek anlatılmaz bir duygu"

KOÜ İzmit Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğrencisi İrfan Akpınar da gönüllü itfaiyecilik eğitimini herkesin alması gerektiğini, uygulamalı eğitimlerde yangının yanı sıra birçok alanda tecrübe sahibi olduklarını belirtti.

Gönüllü olarak zor durumda olan insanlara yardım etmenin önemine değinen Akpınar, "Boş zamanlarımızda, 2-3 kişi grup olarak nöbet tutuyoruz." dedi.

Akpınar, insanlara yardım etmenin, manevi olarak kendilerini çok güçlendiren güzel bir duygu olduğunu anlattı.

KOÜ İtfaiyecilik Kulübü Başkanı Emre Çelik de kimya mühendisliği bölümünü dondurduğunu, daha sonra açık öğretim fakültesinde sosyoloji okuduğunu dile getirerek, bu 2 iki bölümde de mutlu olamayacağını hissettiğini, itfaiye bölümünü kazanmak için sınavlara girdiğini kaydetti.

KOÜ'deki sivil savunma ve itfaiyecilik bölümünü kazandığını aktaran Çelik, kendini mutlu hissettiği itfaiyecilik bölümünde eğitim görmeye karar kıldığını belirtti.

"Doğal afetlerde gönüllü itfaiyecilere ihtiyaç oluyor"

Çelik, geçen yıl Türkiye'de devlet üniversitelerindeki ilk itfaiyecilik kulübünü kurduklarını ve 120 üyelerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Bunun hemen hemen 50-60'ı itfaiye bölümünden, diğerleri ise farklı bölümlerden üyelerimiz. Farklı bölümlerde okuyan üyelerimiz de gönüllü itfaiyecilik yapıyor." diye konuştu.

Yaklaşık bir yıldır gönüllü itfaiyecilik yapan Çelik, bizzat olayların içinde giderdiklerini, aslında gönüllü itfaiyecilik eğitiminin, sadece itfaiyecilik bölümünü okuyanların alması gereken bir eğitim olmadığını bildirdi.

"Türk milleti olarak yardımsever bir milletiz." diyen Çelik, "Mesela trafik kazaları olduğunda, biz kendi imkanlarımızla ambulans gelmeden yaralıyı çıkarmaya çalışıyoruz ama bunu bilinçli şekilde yapmadığımız için insanlara yardım etmeye çalışırken aslında daha çok zarar veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu eğitimleri bütün vatandaşların almasının önemine değinen Çelik, bu bölümü okumasa da yine gönüllü itfaiyeci olmak isteyeceğini vurgulayarak, "Çünkü fay hattı üzerinde bir bölgedeyiz. Deprem ve sel gibi olaylarda, itfaiyecilerin sayısı hiçbir zaman yetmez. Doğal afetlerde her zaman sayı eksikliği olur. Gönüllü itfaiyecilere ihtiyaç oluyor." dedi.

Kaynak: AA