Üniversite öğrencilerinin gelmesiyle ikinci el eşya satıcıların yüzü güldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversite öğrencilerinin gelmesiyle ikinci el eşya satıcıların yüzü güldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Üniversite öğrencilerinin gelmesiyle ikinci el eşya satıcıların yüzü güldü

Uzun süre pandemi süreci nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamamasının ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması ve üniversite öğrencilerinin Erzincan'a gelmesiyle, kentte ikinci el eşya satan esnafın yüzü güldü.

ERZİNCAN (İHA) - Uzun süre pandemi süreci nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamamasının ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması ve üniversite öğrencilerinin Erzincan'a gelmesiyle, kentte ikinci el eşya satan esnafın yüzü güldü.

Geçtiğimiz yıllarda Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim uygulamasıyla iş yoğunluğu azalan ikinci el eşya satıcıları her yaz dönemi yaşadıkları yoğunluğu yaşayamadı. Yüksek Öğretim Kurulunun yüz yüze eğitime başlama kararı Erzincan'da ikinci el eşya satıcıları ve nakliyatçıları da hareketlendirdi. İkinci el eşya satışı yapan esnaf iş yerlerine gerekli malzemeleri doldurarak hazırlıklarını tamamladı. Yüz yüze eğitimin başlamasından memnun olduklarını ifade eden esnaflar, "Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim gördükleri dönemde işlerimiz durma noktasına geldi. Öğrenciler gelmeyince eşyalar da elimizde kaldı. Yüz yüze eğitimin açılmasına çok mutlu olduk. Hazırlıklarımızı tamamladık, öğrenciler gelmeye başladı. Bizim de eşya satışlarımız arttı" diye konuştular.

Esnaf ürün çeşitliliği ve hesaplı eşyalar ile öğrencilere satış yaptıklarını kaydederek, "Erzincan'a gelen misafir öğrencilerimize elimizden geldiğince hesaplı ve cüzi miktarlarda ki ürünlerimiz ile yardımcı oluyoruz. Elimizde eşya yoğunluğu olduğu için her öğrenci hesabına göre ürün bulabiliyor." ifadelerini kullandılar. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atan sanık mahkemede gözyaşı döktü: Yalvarırım size beni tutuklamayın

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atan sanık mahkemede gözyaşı döktü: Yalvarırım size beni tutuklamayın

 Koronayla mücadelede 2 önemli adım gündemde: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası

Koronayla mücadelede 2 önemli adım gündemde: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası

 Literatürde bir ilk! Koronavirüse yakalanan 500 hastanın yüzde 10'unda kalp yetmezliği saptandı

Literatürde bir ilk! Koronavirüse yakalanan 500 hastanın yüzde 10'unda kalp yetmezliği saptandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Abdullah Öcalan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Tanem Sivar Amelia Hamlin
Spor Gazeteler Mehmet Topal Ziya Selçuk Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üniversite öğrencilerinin gelmesiyle ikinci el eşya satıcıların yüzü güldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 13:50:44. #1.11#