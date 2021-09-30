Üniversite Öğrencilerine Yönelik Öğrenim Yardımı Başvuruları Başlıyor

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik verilen öğrenim yardımları için başvurular 11 Ekim 2021 Pazartesi günü başlıyor.

2021/2022 eğitim öğretim döneminde, öğrencilerimize destek olunması amacıyla başlatılan öğrenim yardımları için gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiş olup Öğrenim Yardımı hakkında bilgi almak için Çanakkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz. (444 17 17/1126)

Başvuru için gerekli evraklar

1. Bir (1) adet vesikalık fotoğraf

2. İkametgah (Anne ve/veya Babaya ait)

3. Matbu Başvuru Dilekçesi

4. Matbu Form, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfına, Belediye Emlak ve Çevre Temizlik Şefliğine onaylatılacaktır.

5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

6. Öğrenim Belgesi

7. Ailede çalışan bireylere ait aktif SGK dökümleri+ Maaş Bordrosu

8. Tahkikat formu (Kurum tarafından yerinde inceleme yapılacaktır. )

Öğrenim Yardımı Başvuru Koşulları

-T. C vatandaşı olmak

-Öğrencinin ailesinin Çanakkale merkez (Mücavir Alan) ikamet ediyor olması

-Öğrencinin sınıf tekrarı yapmamış olması

-Öğrencinin KYK'dan ya da KYK aracılığıyla herhangi bir kurumdan "Öğrenim Kredisi" ya da "Burs" almıyor olması

-Öğrenim süresi boyunca "Kayıt Dondurma" işleminin yapılmamış olması (Rapor gerektiren olağanüstü sağlık sebepleri dışında)

-Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf/Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

-Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

-Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak

Öğrenim Yardımına Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

-Açık öğretimde okuyan öğrenciler

-Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri

-Uzaktan öğretim görenler

-Yurt dışında okuyanlar

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

30. 09. 2021 15: 10

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