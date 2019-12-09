Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede (2)

09.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:04

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Zonguldak'ta, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede uyuşturucu sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve A.H., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. C.K. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanırken, A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA