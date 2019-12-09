Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede (2)
Haberler » Güncel » Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede (2) - Haber

Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede (2)

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBESTZonguldak'ta, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede uyuşturucu sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve A.H., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

09.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:04
Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede (2)

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

'ta, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede uyuşturucu sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve A.H., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. C.K. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanırken, A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler