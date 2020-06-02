Üniversite öğrencilerine TUBİTAK desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üniversite öğrencilerine TUBİTAK desteği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri Erhan Kılınç ve Yücel Taçlı'nın bitirme tezleri TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında proje desteği almaya hak kazandı.

Üniversite öğrencilerine TUBİTAK desteği
02.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:23

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri Erhan Kılınç ve Yücel Taçlı'nın bitirme tezleri TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında proje desteği almaya hak kazandı.

Araştırma Görevlisi Emre Delibaş'ın danışmanlığında Erhan Kılınç'a ait "Arduino Sistemi Kullanarak Wi-Fi Haberleşmeli Personel Durum Bilgi Ekranı Tasarımı" başlıklı proje ve Dr. Öğr. Üyesi Halil Arslan'ın danışmanlığında Yücel Taçlı'ya ait "802.1x Temelinde Yeni Nesil Ağ Erişim Denetimi Yaklaşımlarının Araştırılması" başlıklı proje TÜBİTAK-2209-A kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Özgünlük ve ticarileştirilebilirlik açısından önemli bulunan projelerden Erhan Kılınç'a ait proje, IoT ve kablosuz haberleşme altyapısı üzerine inşa edilecek ve personel ofislerine yerleştirilecek durum bildirim ekipmanları üzerinden toplanacak verilerin merkezi veri tabanlarında depolanması ve bu verilerin gerçek zamanlı olarak hizmet alanlara monitörler ya da web servisler aracılığıyla sunulacağı bir ürün platformunu içeriyor. Proje çıktısı ürünün bir prototipi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm koridorunda uygulamaya konulacak ve gerek test edilmesi gerekse fiili olarak bir ihtiyacın karşılanması açısından kullanıma alınacak.Yücel Taçlı'ya ait proje ise ağ güvenliğinin ilk adımı olan ağ erişim kontrolü için ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini karşılayabilecek, 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna uygun olarak log kayıtlarının tutulabildiği alternatif bir ürünün yerli/milli imkanlarla gerçekleştirilmesi hedefleniyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı Haber
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Korona virüs günlerinde İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Korona virüs günlerinde İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen...
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Çetin Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Ersin Korkut Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Üniversite öğrencilerine TUBİTAK desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 10:26:33. #1.15#
title