Üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yoğun bir döneme girdiği sınav haftası sürecinde kütüphanede sıcak çorba ikramı yapılmaya başlandı.

Hafta içi her gün saat 20.00'ye kadar açık olan kütüphaneden hizmet almakta olan öğrencilere çorba ikram etmek için kütüphane önünde ikram standı kuruldu.

Kendi elleriyle çorba doldurarak öğrencilere ikram eden Yüksek okul Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı, "Öğrenci dostu olan üniversitemizde iyi bir misafirperverlik gösteremeye, öğrencilerimize yönelik her türlü hizmeti en iyi şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle kütüphanemizde uzun süre ders çalışan öğrencilerimize sıcak bir çorba ikram ederek, sıcak bir ders arası vermelerini, ara sınavlarına iyi bir şekilde hazırlanmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Sıcak çorba ikramımızın öğrencilerimizin sadece midelerini değil yüreklerini de ısıttığını, ikramlarımızın memnuniyetle karşılandığını görmek bizleri mutlu etti. İkramlarımızı bugün itibariyle başlayan sınav haftası bitene kadar kütüphanemiz önünde devam ettireceğiz" dedi. - ÇORUM