Üniversite Öğrencilerine Seğmen Kültürü Anlatıldı

Gölbaşı ilçesinde, seğmen geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla konferans düzenlendi.

Gölbaşı Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığı (GESO) tarafından Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik konferansa GESO Başkanı İsa Albut'un yanı sıra Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim görevlisi Hakan Çetiner, Seğmenler Ankara Kulübü Gölbaşı Şube Başkanı Uğur Okman, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Okman tarafından seğmenliğin geçmişi ve kültürü hakkında öğrencilere bilgi verildi. Türk-Oğuz töresi olan seğmenliğin 4 bin yıl öncesine kadar dayandığına dikkati çeken Okman, seğmenliğin sadece çalıp oynamak olmadığını ifade etti.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Albut, Gölbaşı'na gelen öğrencilerimize kenti tanıtacak programlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Hakan Çetiner ise "Bugün Ankara'nın seğmen kültürü öğrencilere tanıtıldı. Özellikle bizim animasyon dersleri ile alakalı kültürel animasyon çeşitliğini öğrencilerimize tanıtmakla alakalı bir görevimiz var. Türk kültürünün önemli bir unsur olan seğmen kültürünü uğur beyden dinledik." diye konuştu.

Çetiner, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde seğmen ekibi kurmak için gerekli girişimlerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA