Üniversite öğrencilerine morgda ders

GAZİANTEP - Gaziantep'te üniversite öğrencilerine Hitabet dersi kapsamında cenaze yıkama ve kefenleme dersi verildi. Öğrencilere imamlar tarafından cenaze yıkama ve kefenleme işlemi detaylı bir şekilde anlatıldı.

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencilerine, Asri Mezarlık morgunda, cenaze yıkama ve kefenleme işlemleri dersi anlatıldı. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık Gasilhanesi imamları tarafından öğrencilere cenazenin yıkama işleminden defin için hazır hale getirildiği kefenleme işlemine kadar yapılması gerekenler, detaylı bir şekilde anlatıldı.

Oldukça sessiz bir ortamda işyenen derste imamlar musalla taşında kullanılan tüm malzemeleri öğrencilere göstererek, yapılması gerekenleri uygulamalı ve detaylı bir şekilde anlattı. Dikkatle anlatılanları dinleyen öğrenciler ise merak ettiklerini de imamlara sorarak, öğrendi.