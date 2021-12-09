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Üniversite öğrencilerine maske ve hijyen malzemesi dağıtıldı

Üniversite öğrencilerine maske ve hijyen malzemesi dağıtıldı
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesi'ndeki üniversite öğrencilerine maske ve hijyen malzemesi dağıtıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesi'ndeki üniversite öğrencilerine maske ve hijyen malzemesi dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin artırıldığı yerleşkede 2 bin 500 hijyen seti dağıtıldı.

Çubuk Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğrul Karakaya, yaptığı açıklamada, hijyene önem verdiklerini ve bunun için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Yüz yüze eğitimin sağlıklı bir ortamda devam etmesinin önemli olduğuna değinen Karakaya, yerleşkelerinin doğal ve ferah bir ortama sahip olmasının avantajlarını yaşadıklarını kaydetti.

Karakaya, salgının hala etkisini göstermeye devam ettiğini dile getirerek, "Biz de Kovid-19 karşı sıkı tedbirler uygulamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerimizin sağlığı için her türlü önlemi almaya devam edeceğiz." ifadelerini kaydetti.

Öğrencilerden Başak Erten de kendilerine verilen desteklerden dolayı üniversite yönetimine teşekkür etti.

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AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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