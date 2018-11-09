Üniversite Öğrencilerine Elazığ'ın Kültürü Tanıtıldı

Elazığ Belediyesi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) işbirliği ile başka illerden gelerek Elazığ'da üniversite öğrenimi gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Kültür Park Mamurat'ül Aziz Salonu'nda düzenlenen "Kürsübaşı" etkinliğinde yaklaşık 400 üniversite öğrencisine kentin kültürü tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ'da öğrenim görecek öğrencilerin kültür ve musiki şehrini tercih ettikleri için kazançlı olduklarını söyledi.

Elazığ'ın kültür, sanat, edebiyat, tarih ve doğa turizmi ile Türkiye'nin nadide illerinden biri olduğunu ifade eden Yanılmaz, "Bu kapsamda Elazığ'ın en güzel özelliklerinden birinin de musikisi olduğunu vurguladı.

Yanılmaz, "Burada öğrenciler, Elazığ'da çok şey öğrenerek mezun olacak. Harput musikisinin o güzel ezgilerini ve eserlerini buradan öğrenerek gideceksiniz. Elazığ'ın gezilecek yeri de görülecek yeri de çok. Burası 4-5 yılda gezilerek bitirilecek bir şehir değil. Dolayısıyla gezmeye de Elazığ'ı tanımaya da zaman ayırın." dedi.

KYK Elazığ İl Müdürü Suphi Döner, bir ülkenin geleceğinin gençlere bağlı olduğunu, yeni nesil ne kadar iyi yetişirse o ülkenin kalkınmanın ilk aşamasını gerçekleştirmiş olacağını aktardı.

Ülke olarak gençliğe güvendiklerini ifade eden Döner, "Geçlerimiz çok güzel bir eğitimden geçiyor. Elazığ gibi 4 bin yıllık kadim tarihi olan bir ilde tüm kurumlar olarak dışarıdan gelen öğrencileri ağırlamaktan mutluyuz. Elazığ çok yönlü bir şehir. Elazığ'ı özgün müziği ile buluşturduğu için Elazığ Belediyesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinden Şeyma Kürüm, Elazığ'ın kültürünün özgün ve dikkat çekici olduğunu belirtti.

Bu etkinlikler sayesinde Elazığ'ın gelenek ve göreneklerini öğrenme imkanı bulduklarını ifade eden Kürüm, etkinlikte emeği bulunanlara teşekkür etti.

Meryem Poyraz ise Kahramanmaraş'tan geldiğini, Elazığ'ın kültürünün çok zengin olduğunu dile getirdi.