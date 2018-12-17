Üniversite Öğrencilerine Dış Ticaret Eğitimi

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Dış Ticaret Eğitim Programı 16 Aralık'ta tamamlandı.

Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda, Ankara'da insan kaynakları gelişiminin desteklenmesi ve özellikle de Ankara'da ihracatın artırılması hedefleriyle düzenlenen eğitimde, üniversite öğrencileri dış ticaret alanında uygulamalı ve teknik bilgi edinmelerinin yanı sıra Ankara'nın dış ticaret potansiyelini de tanıma fırsatı buluyor. E-ticaret ve uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile 2019 yılında da devam edecek olan programın, gençler arasında girişimciliğin yaygınlaşmasına da katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

16 Aralık't tamamlanan eğitimlerde Ankara'da eğitim görmekte olan 35 üniversite öğrencisine toplamda 22 saatlik dış ticaret eğitimi verildi. Öğrencilere, Bir Kariyer Alanı Olarak Dış Ticaret, AB ve GATT Anlaşması Çerçevesinde Türk Dış Ticaret Rejimi ve Mevzuatı, Dış Ticarette Düzenlenmesi Gerekli Belgeler, Alınması Gereken İzin ve Sertifikalar ve Bunların Analizleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve INCOTERMS'2010, İhracat Alacaklarının Tahsili Yöntemleri ve Bu Alanda Uygulanan Uluslararası Kurallar, İhracatı Teşvik Sistemi ve Hibe Şeklinde Devlet Yardımları, Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Sözleşme Uygulamaları ve Dış Ticaret Simülasyonu konuları detaylı olarak anlatıldı.

Ajans olarak Ankara'nın dış ticaret hacminin geliştirilmesine verdikleri önemi vurgulayan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, "2017'de 6,7 Milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştiren Ankara, ülkemizin dış ticaretinde yaklaşık yüzde 5'lik paya sahip bulunuyor. Ankara'da dış ticaret alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik değerli bir eğitim veriyoruz. Daha önce ihracatçılara, firmaların dış ticaret birimlerinde çalışanlara ve uluslararası öğrencilere yönelik olarak da düzenlemiş olduğumuz dış ticaret eğitimleri sonucunda ortaya çıkan bilgi birikiminin Ankara'da ihracatın artırılmasında ve ülkemizde ihracat için belirlenmiş olan 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA