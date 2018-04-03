Üniversite Öğrencilerine Çanakkale Turu

AK Parti Senirkent Gençlik Kolları, üniversite öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.

Senirkent AK Parti Gençlik Kolları tarafından ücretsiz Çanakkale Gezisi düzenlendi. Geziye yaklaşık 50 Senirkent Meslek Yüksekokulu öğrencisi katıldı. Gezide, AK Gençlik mensupları ve öğrenciler şehitlikleri ziyaret ederek tarihi yakından tanıma fırsatı buldular.

AK Parti Senirkent Gençlik Kolları Başkanı Kenan Dirican, "Öğrenci arkadaşlarımızın tarihi yerinde görüp, geçmişimizi en iyi şekilde tanımaları adına böyle bir gezi programı organize ettik. Güzel ve verimli bir gezi oldu. İnşallah, bu tür organizasyonlarımız artarak devam edecek" dedi. - ISPARTA