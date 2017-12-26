Üniversite Öğrencilerine Afad Gönüllülük Eğitimi

Bingöl İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, üniversite öğrencilerine yönelik gönüllülük eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi.



Boğatekin, yaptığı açıklamada, 32 saat süren teorik ve uygulamalı eğitimlerin başarıyla tamamlanarak sona erdiğini belirtti.



Programlar kapsamında öğrencilere 'birey ve aileler için temel afet bilinci eğitimi-1, arama kurtarma temel bilgisi, yangın bilgisi, çığda arama kurtarma ve sedyede yaralı taşıma yöntemleri, arama kurtarmada kullanılan araç ve gereç kullanım becerileri' gibi konuların işlendiğini kaydeden Boğatekin, eğitimlerin fayda sağlandığını belirtti.



Gönüllülük eğitimlerin devam edeceğini vurgulayan Boğatekin, "Bu eğitimlerimiz yaklaşık 800 kişiye daha verilecektir, gönüllü gruplarımızın çoğunluğunu üniversite öğrencileri oluşturmakla birlikte, Bingöllü vatandaşlarımızın da AFAD Gönüllüsü olmak için ön başvuruda bulundukları ve kendilerine yönelik de AFAD Gönüllüsü eğitimleri vereceğiz. Bu süreçte eğitmen personellerimizin özverili çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik eder, aynı zamanda eğitimlerimize katılım sağlayan öğrencilerimize de toplumsal duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyoruz"diye konuştu. - BİNGÖL