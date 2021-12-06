Üniversite Öğrencilerinden "Vize Final Arası İyilik Molası"

VİZE, KIRKLARELİ (Habermetre) - Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karabük Kızılay Kan Merkezi arasında Yükseköğrenim Yurtlarımızda Kalan Öğrencilere Yönelik "Vize Final Arası İyilik Molası" mottosuyla Kan Bağışı Kampanyası düzenlendi.

Toplumda kan bağışı bilincinin ve farkındalığın oluşması, gençler arasında kan vermenin öneminin anlaşılması, düzenli ve gönüllü kan bağışçısı sayısının artırılması amacı başlatılan kan bağışı kampanyası Bahaddin Gazi KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri ve yurt personeli Kızılay'a kan bağışında bulunması ile başladı.

Bahaddin Gazi KYK Erkek Öğrenci Yurdunda kurulan standları tek tek ziyaret eden Vali Fuat Gürel, tek kaynağı insan olan ve kan bağışında bulunan öğrencilere ve personellere hassasiyetleri için teşekkür etti.

Kan Bağışı Kampanyası: 6-7 Aralık 2021 Bahaddin Gazi Yurdunda, 8-9 Aralık 2021 İsmail Necati Efendi Yurdunda, 10 Aralık 2021 Katip Çelebi Yurdunda, 13-14 Aralık 2021 Hubbi Hatun Yurdunda, 15 Aralık 2021 Taşkent Yurdunda, 16 Aralık 2021 Asiye Hatun-Karabük Yurdunda ve 17 Aralık 2021 Aişe Ana Yurdunda devam edecek.

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