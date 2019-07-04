Üniversite öğrencilerinden ulaşım zammına protesto

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, belediyenin şehir içi ulaşıma yaptığı zammı protesto etti.

Üniversite kampüsü ve yurtların bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde toplanan öğrenciler, "Otobüs 4 oldu, öğrenciye dert oldu" yazılı pankart taşıdı.

Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Yağız Coşkun, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi tarafından, 1 Temmuz 2019'da Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20 ile yüzde 45 arasında zam yapıldığını kaydetti.

Yapılan zammın okuluna gitmek için belediye otobüsüne binen öğrenciden, iş yerine gitmek isteyen emekçiye kadar tüm Muğla halkını mağdur ettiğini söyleyen Coşkun, özellikle üniversite öğrencileri olarak beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermede zorlanırken son yapılan zamlarla ulaşım ihtiyacını karşılamada zora düşeceklerini vurguladı.

Zamların geri çekilmesi için imza kampanyası başlattıklarını aktaran Coşkun, şöyle konuştu:

"Belediyemize verilmek üzere imza kampanyası başlattık. Yapılan zamlar için çözüm bulunmasını istiyoruz. Muğla'nın ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayan ama önemsenmeyen üniversite öğrencileri olarak yakın mesafede Kent Kartsız, öğrencinin 2 lira 75 kuruştan 4 liraya çıkarılarak yapılan 1 lira 25 kuruşluk zammın kaldırılmasını, öğrencinin öğrenci kartını göstermesiyle bütçesine uygun bir ücret tarifesinin uygulanmasını talep ediyoruz. Yakın mesafede Kent Kart ile 1 lira 95 kuruştan 2 lira 35 kuruşa çıkarılarak yapılan 45 kuruşluk zammın kaldırılarak öğrenci bütçesine uygun bir ücret tarifesinin uygulanmasını talep ediyoruz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA