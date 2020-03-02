Üniversite öğrencilerinden su indirimine yoğun ilgi

02.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:49

Başkent'te öğrencilerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı yüzde 50 indirimli su faturası uygulaması yoğun ilgi görüyor. Haziran 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında indirimden yararlanmak için ASKİ'ye başvuranların sayısı 953'e yükseldi.



Başkentli öğrencilere yönelik başlatılan "su faturalarında yüzde 50 indirim" uygulamasından yararlanmak isteyen öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor. Öğrencilere ekonomik yönden destek olmak amacıyla 15 Haziran tarihinden itibaren hayata geçirilen indirimli tarifeden bugüne kadar 953 üniversite öğrencisi yararlandı.



Öğrencilerden yoğun ilgi



Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Abonelik İşlemleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, öğrenim gören öğrenciler kadar üniversiteye yeni kayıt yaptıranların duyar duymaz indirimden yararlanmak için kuruma başvurduğu bilgisini verdi.



Su indiriminden büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Mehmet Büyükkışlalı, "Yaklaşık 10 yıldır Ankara'da yaşıyorum. ASKİ'ye gelirken böyle bir indirimden faydalanacağımı bilmiyordum. İndirim hakkım olduğu bana burada söylendi. Şu an bu bilgiyi aldığım için ve yararlanabileceğim için çok mutlu oldum" dedi.



Atılım Üniversitesi öğrencisi Nazlı Ecem Gürsoy, "Ankara'da öğrenci olmanın ayrıcalığını böyle faydalı çalışmalarda hissediyoruz. Ankara'nın diğer illere de örnek olmasını umuyorum" sözleriyle uygulamanın öğrencileri maddi olarak rahatlattığını vurgularken, Yüksek İhtisas Üniversitesi öğrencisi Onur Öztürk de memnuniyetini şu cümlelerle ifade etti:



"Gerek otobüs masrafı gerek kitaplarımız olsun yeterince giderimiz oluyor. Bu güzel bir uygulama çünkü en azından asgari düzeyde de olsa üzerimizden bir yük kalkmış oldu. Diğer illeri kıskandıracak bir uygulama olduğunu düşünüyorum."



Ankara merkezde 924, ilçelerde 29 öğrenci başvurdu



Haziran 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında merkezden 924, ilçelerden ise 29 olmak üzere toplam 953 öğrenci indirimli tarifeye başvurdu.



İndirimli su tarifesinden yararlanmak isteyen öğrencilerin; abone olacağı yerde sadece öğrencilerin ikamet ettiğini gösteren bir belge, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) herhangi bir yerde çalışmadığına ilişkin belge, örgün eğitim verilen yüksekokulda (normal eğitim ile sınırlı olmak kaydıyla) eğitim gördüğüne ilişkin belge ile ASKİ'ye başvuru yapması gerekiyor. - ANKARA

Kaynak: İHA