Üniversite Öğrencilerinden Sevgi Evlerine Ziyaret

Düzce Üniversitesi (DÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri, farkındalık oluşturmak için Sevgi Evlerine bisikletli ziyaret düzenledi.



Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'nden bisikletleriyle yola çıkan öğrenciler ve Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter, Sevgi Evlerinde kalan dezavantajlı çocukları ziyaret ederek, onlarla oyunlar oynadı.

Eğlenceli anların yaşandığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter, bu anlamlı etkinliğe destek veren Düzce Üniversitesi yönetimi ve öğrencilere teşekkür etti.

Dezavantajlı çocuklar için toplum içerisinde farkındalık oluşturmak adına böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getiren Yiğiter, öğrencilerin bu kış gününde böyle bir etkinlikte yer almalarından dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti.