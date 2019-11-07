Üniversite öğrencilerinden polislere ziyaret

07.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:54

Burdur'da bir grup üniversite öğrencisi trafik uygulama noktasında denetim yapan polisleri ziyaret etti.

Diyanet Vakfı Burdur Şubesi yurdunda kalan bir grup üniversite öğrencisi, Burdur-Isparta kara yolu trafik uygulama noktasında görev yapan polislere ziyarette bulundu.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Nail Çelik, öğrencilere trafik kuralları ve İçişleri Bakanlığının uyguladığı trafik güvenliği kampanyalarını hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler de polislere Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: AA