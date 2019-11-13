Üniversite öğrencilerinden plastik kapak toplama kampanyası

13.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:00

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda barınan kız öğrenciler, plastik kapak toplama kampanyası başlattı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret eden üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir kampanya başlattıklarını ve destek beklediklerini bildirdi.

Öğrencilere bu konuda yardım edeceğini belirten Tekin, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Üniversite öğrencileri Tuğba Demirel, Fatma İşçi ve Yaren Yüksel ise plastik kapakları geri dönüşüm ile bazı okullara kırtasiye malzemesi ve oyuncak olarak değerlendireceklerini anlattı.

Kaynak: AA