Üniversite öğrencilerinden okullara renkli dokunuş
Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, bir ilkokulun bahçesinde boyama çalışması yaptı.
Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, bir ilkokulun bahçesinde boyama çalışması yaptı.
DÜ Plastik Sanatlar Topluluğu öğrencileri, Güzelbahçe Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan İlköğretim Okulu bahçesinde temizlik ve güzelleştirme çalışması gerçekleştirdi.
İlköğretim öğrencilerine okulu sevdirmek ve boş mekanları öğrencilerin eğlenceli zaman geçirecekleri alanlara dönüştürmek amacıyla çalışma yapan üniversite öğrencileri, okulun bahçesini seksek, köşe kapmaca gibi çizgi oyunlarıyla renklendirdi.