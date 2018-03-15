Üniversite Öğrencilerinden Mehmetçik'e Işıklı Destek

Gümüşhane'de yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek olmak için oda ışıklarıyla "Afrin" yazdı.

Gümüşhane Üniversitesinde öğrenim gören, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Köse, Mustafa Gül, Torul, Osman Nuri Efendi yurtlarında kalan öğrenciler, harekatta görevli askerlere destek amacıyla ışıklarla "Afrin" yazdı.

Yurtlardaki odaların tamamının ışıklarını kapatan öğrenciler, daha sonra "Afrin" yazısı oluşacak şekilde ışıkları açtı.

Zeynep Ana Yurdunda kalan öğrenciler ise yurdun bahçesinde toplanarak Türk bayrağı açtı ve cep telefonu ışıklarıyla "Afrin" yazdı.

Öğrenciler, askerlere hitaben şiirler okudu.