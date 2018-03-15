Üniversite Öğrencilerinden Mehmetçik'e Işıklı Destek

Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurt binalarını "Afrin" yazısıyla ışıklandırdı.

Kimya Hatun Kız Yurdunda kalan öğrenciler, harekatta görevli Mehmetçik'e destek amacıyla oda ışıklarıyla "Afrin" yazısı oluşturdu.

Öğrenciler daha sonra yurdun bahçesinde toplanarak açtıkları Türk bayrağı ve pankartlarla askerlere destek vererek, hep birlikte "Konya'da Afrin'e selam olsun" diye haykırdı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Yerleşkesinde öğrenim gören ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ereğli Erkek Yurt müdürlüğünde kalan öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.