Üniversite Öğrencilerinden Mehmetçik'e Işıklı Destek

Zonguldak'ta, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurt binalarını "Afrin" yazısıyla ışıklandırdı.

Kozlu ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi'nde bulunan Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencileri, binaya ışıkla yazılan "Afrin"i fotoğraflarken, İstiklal Marşı'nı okudu, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde slogan attı.

Öğrencilerden Merve Udul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'de savaşan Mehmetçiklere moral vermek amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Mehmetçiği sonuna kadar desteklediklerini dile getiren Udul, şunları kaydetti:

"Türk kadını olarak hep arkalarındayız. Dualarımızla onların yanındayız. Onlar hiçbir zaman tek değiller ve yüreğimiz onlarla. Şehitlerimizi unutmuyoruz. İyi ki varlar ki biz onlar sayesinde rahat uyuyabiliyoruz, okulumuza rahatça gidebiliyoruz ve rahatça konuşabiliyoruz. Diyebiliyoruz ki devletimiz arkamızda ve askerimiz bizi her türlü savunur. Onlar olmasa biz hiç olmayız. Hep güçlü olun."