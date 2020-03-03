Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek

03.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:50

Bitlis ve Van'da yurtta kalan üniversite öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek için odaların ışıklarıyla "TSK" yazdı.

Bitlis'teki Beşminare Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Mehmetçiğe destek için odaların ışıklarıyla "TSK" yazarak saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Soğuk havaya rağmen yurdun önünde toplanan kız öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak, "Başımız sağolsun" yazılı pankart açtı, ardından dua etti.

Yurt öğrencilerinden Ebru Boğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yanında olduklarını göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Boğa, "İdlib'deki hain saldırıyı kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. TSK'ya selam olsun." dedi.

Büşra Özden ise arkadaşlarıyla İdlib'deki hain saldırıyı kınamak amacıyla toplandıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla toplandık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Merve Özkan da İdlib'deki hain saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. TSK'ya selam olsun." ifadelerini kullandı.

Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri de Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla odaların ışıklarıyla "TSK" yazdı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler, yurdun odalarının ışıklarıyla "TSK" yazarak, askerlere selam gönderdi.

Kaynak: AA