Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek
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Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek

Sivas'ta, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için oda ışıklarıyla "Bahar" ve "TSK" yazdı.

02.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:38
Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek

'ta, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, ""nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için oda ışıklarıyla "Bahar" ve "" yazdı.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki KYK yurtlarında kalan öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla oda ışıklarının tamamını kapattıktan sonra "Bahar" ve "TSK" yazıları oluşacak şekilde ışıkları açtı.

İstiklal Marşı'nı da okuyan öğrenciler Mehmetçikler için dua etti.

Kaynak: AA

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