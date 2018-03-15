Üniversite Öğrencilerinden Mehmetçiğe Işıklı Destek

Sivas'ta, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek olmak için oda ışıklarıyla "Afrin" yazdı.

Sivas'ta, KYK'ya bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, yurt binalarını "Afrin" yazısıyla ışıklandırdı, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

KYK Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç, bu etkinlikle Afrin'de mücadele eden güvenlik güçlerinin yanında olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Destek etkinliğinin Türkiye genelindeki KYK yurtlarında eş zamanlı yapıldığını aktaran Tunç, öğrencilere duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.