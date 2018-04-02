Üniversite Öğrencilerinden "Kardeş Okul" Projesi

İhsangazi Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri tarafından "Kardeş Okul" projesi başlatıldı.

Adalet bölümü öğrencileri tarafından Kastamonu merkeze bağlı Kuzyaka İlkokulu yemekhanesinde yapılan etkinliğe, okulun ilköğretim öğrencileri ve idarecileri katıldı.

Programda, Karagöz- Hacivat oyunu, çuval yarışı, sandalye kapmaca, kaşık oyunu gibi oyunlar oynanırken yine üniversite öğrencileri tarafından küçük bir konser verildi.

İhsangazi MYO öğretim görevlisi Nur Hoşgör, yaptığı açıklamada, kardeş okul projesi kapsamında iki haftada bir bu tür etkinliği gerçekleştireceklerini söyledi.