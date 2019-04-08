Üniversite Öğrencilerinden, Hasta Çocuklara Sürpriz

Sivas' ta üniversite öğrencileri, pediatri servisinde yatan hasta çocuklara palyaço ve kelebek sürprizi yaptı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Pediatri Servisinde yatan çocuklara sürpriz yaptı. Öğrenciler, oyun odasında palyaço ve kelebek kılığına girerek çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Minikler de üniversite öğrencilerinin sürprizine yoğun ilgi gösterdi. Oyun odasına gidemeyen çocukları ise öğrenciler tarafından odalarında eğlendirildi.

Öğrencilere eşlik eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Meral Yılmaz, "Öğrencilerimizin duyarlılığı bizi çok mutlu ediyor. Sosyal sorumluluk anlamında böyle projelerde yer almaları, çevrelerindeki yaşamları fark etmelerine ve onlara nasıl destek verebileceklerini planlamalarına imkan sağlamaktadır. Ayrıca bu etkinlikler kendi sosyal ve duyusal gelişimlerine de katkı sağlayacaktır." dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA