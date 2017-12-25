Üniversite Öğrencilerinden "Fahreddin Paşa" Tepkisi

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Üniversiteli Akademik Gençlik Topluluğu üyesi öğrenciler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'e, sosyal medyada Medine müdafisi Fahreddin Paşa aleyhindeki paylaşımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki görüşlerine tepki gösterdi.



KÜ İlahiyat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, Zayed'in, Fahrettin Paşa'ya hitaben attığı iftira ve karalamaları şiddetle kınadıklarını bildirdi.



Üniversiteli Akademik Gençlik Topluluğu Başkanı Muhammed Sami Perk, burada yaptığı açıklamada, "Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki, Fahrettin Paşa ve onun emrindeki askerler onurumuz, Medine-i Münevvere'yi savunurken şehit düşmüşlerse, hala o topraklar bir şekilde senaryolara, mezhep çatışmalarına kurban edilmek isteniyorsa, o topraklara tekrar batılı güçler el uzatmaya kalktığında bilinsin ki Fahrettin Paşa'nın o toprakları savunduğu gibi, aziz Türk milletimiz Nice Fahreddinler ile o toprakları canı pahasına koruyacak."ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Fahreddin Paşa'nın Medine-i Münevvere'de askerleri ile yaptığı yemini okundu.