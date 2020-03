Üniversite öğrencilerinden emekçi kadınlara ödül 'Üniversite öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenledikleri törenle emekçi kadınları ödüllendirdi.

'Üniversite öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenledikleri törenle emekçi kadınları ödüllendirdi. Ödüller, üniversitenin İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İş, sanat ve bilim dünyasından birçok isim üniversitenin Women in Business Kulübü öğrencileri tarafından ikincisi düzenlenen 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödül Töreni'nde bir araya geldi. Geceden elde edilen gelirin ise, Koruncuk Vakfı'na bağışlandı. Geceye, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ile Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz'un yanı sıra akademisyenler, çok sayıda sanatçı ve öğrenciler katıldı.Dans gösterileri, videolar ve çok sesli koro ile renklenen gecede, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFA) Sözcüsü Azra Akın, Oyuncu Eda Ece, Bennu Yıldırımlar, Eylül Öztürk Özkan, Şarkıcı, söz yazarı Gaye Su Akyol, Giyi World Kurucusu Göknil Bigan, TMG Dış Ticaret Madencilik, MANSFIELD Madencilik Sanayi ve İnşaat Ltd, Vera Pera Turizm Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield, SosyalBen Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ece Çiftçi gibi isimler ödül aldı. Kadın başarılarını destekleyen erkeklerin de unutulmadığı törende ödül alan isimler, oyuncu Kerem Bürsin, Egon Zehnder İstanbul Ofis Lideri Yanındayız Derneği Kurucu&Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yeşildere, Bosphours Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası oldu.'TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN ERKEKLERLE EL ELE VERMELİYİZ?Women in Business Kulübü Başkanı Rumeysa Turan, tarih boyunca kadınların cinsiyetlerine bağlı olarak pek çok ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi. Turan, 'İnsan haklarının sağlanmasına olanak tanıyan modern toplumlarda dahi bu ayrımcılığa rastlamak mümkündür. Bu da işte eşitsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar iş hayatında ayrımcılıkla mücadele ediyor. Toplumsal kalıp yargılarını yıkmalıyız. Biz kulüp olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Çalışan başarılı kadınların hikayelerini ortaya çıkararak, yenilerinin yazılmasına aracılık etmeyi amaçlayan bir öğrenci topluluğuyuz. Bizler sadece kadınları güçlendirerek, kadınlar üzerinden çalışmalar yaparak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamakta başarılı olamayız. Kadın, erkek fark etmeksizin insani değer ve duygularla el ele, omu omuza mücadele etmeliyiz. Emeğin cinsiyeti olmadığını vurguluyorsak erkeklerin verdiği emekleri göz ardı edebilir miyiz" dedi. Ödül aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren oyuncu Bennu Yıldırımlar ise, 'Kadın ve erkeğin eşit olduğu, bilirlikte hareket ettiği güzel günler görmek istiyoruz' dedi.AZRA AKIN ÖDÜLÜNÜ EMEKÇİ KADINLAR İÇİN ALDIAzra Akın da, 'Cinsiyet eşitliği için çalışan Women in Business Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Gençlerin bu konudaki duyarlılığı bana çok umut veriyor ve motive ediyor. Bu ödülü emekleri, sevgileri, şefkatleri, merhametleri ve özveriyle dünyayı güzelleştiren, birbirine destek olan bütün kadınlar adına almak istiyorum. Aynı zamanda onlara yoldaş olan erkekler adına da almak istiyorum' diye konuştu.KEREM BÜRSİN: EŞİTLİĞE ÖNEM VEREN BİR AİLEDE BÜYÜDÜMAldığı ödülün çok anlamlı olduğunu söyleyen Kerem Bürsin ise, konunun kendisi için çok önemli olduğunu aktardı. Bürsin, 'Şanslıyım ki kadın-erkek eşitliğine önem veren bir ailede büyüdüm. Duyarlı olmak tabi ki de önemli ama en önemlisi aktif olmak. Ataerkil bir piyasadayız ama inanıyorum ki yıkabiliriz' ifadelerini kullandı.'MESLEĞİME AŞIĞIM?Dünyayı iki kez fethettiğini söyleyen İzmir Körfezi'nin tek kadın kaptanı Kamile Koç da, erkeklerin egemen olduğu gemi kaptanlığı mesleğini 19 yıldır yaptığını dile getirdi. Koç, 'Denize ve mesleğime aşığım. Mesleğimde en iyi olmak için büyük mücadele verdim. İlk zamanlar iş bulmakta ve çalışmak zorlandım. En ufak hatamı bekleyen insanlar vardı ama başaracağıma hep inandım ve sonuç gerçekten güzel oldu. Her gittiğim limanda şaşkınlıkla karşılandım, Türk bayrağını taşıyan gemide tüm dünyaya Türk kadının gücünü gösterdim' dedi.ÖDÜL ALAN İSİMLER ŞÖYLE;Bilet satışlarından elde edilen gelirin Koruncuk Vakfı işbirliğiyle kız çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağı gecede ödül alan isimler şöyle: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Sözcüsü - Azra Akın KoruSanatçı - Gaye Su AkyolM-Gen'in Kurucusu ve Başkanı, Fütürist, Ekonomist, Sivil Toplum Gönüllüsü - Ufuk TarhanOyuncu - Bennu YıldırımlarOyuncu - Eda EceOyuncu - Eylül Öztürk ÖzkanOyuncu - Kerem BürsinSanyal Research Group Kurucu&CSO, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı - Prof. Dr. Rana SanyalTMG Dış Ticaret Madencilik, Vera Pera Turizm Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı - Zuhal Mansfieldİyi Yaşam Günü Kurucusu - Belgin AksoyBosphorus Enstitüsü Başkanı, Yanındayız Derneği Kurucu Üyesi - Dr. Bahadır Kaleağasıİzmir Körfezi'nin Tek Kadın Kaptanı - Kamile KoçKütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı - Sema Güral SürmeliAteş Wind Power İnsan Kaynakları Yöneticisi - Didem ÜşenmezEgon Zehnder İstanbul Ofis Lideri, Yanındayız Derneği Kurucu&Yönetim Kurulu Üyesi - Murat YeşildereSosyalBen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Sosyal Girişimci - Ece Çiftçi

Giyi World Kurucusu - Göknil Bigan

